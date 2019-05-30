Путин продлил амнистию капиталов
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, которые подразумевают продление амнистии капиталов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальный портал правовой информации.
Согласно закону, третья волна амнистии капиталов продлится с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020-го. Соответствующий законопроект был внесен в Государственную думу по поручению Путина.
Амнистия капиталов подразумевает, что физические лица могут без правовых последствий задекларировать иностранное имущество или счета в зарубежных банках, а также контролируемые иностранные компании.
Ранее сообщалось, что Минфин внес законопроект о продлении амнистии капитала.