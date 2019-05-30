Путин продлил амнистию капиталов

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Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, которые подразумевают продление амнистии капиталов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Согласно закону, третья волна амнистии капиталов продлится с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020-го. Соответствующий законопроект был внесен в Государственную думу по поручению Путина.

Амнистия капиталов подразумевает, что физические лица могут без правовых последствий задекларировать иностранное имущество или счета в зарубежных банках, а также контролируемые иностранные компании.

Ранее сообщалось, что Минфин внес законопроект о продлении амнистии капитала.