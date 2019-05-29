Пермский Центр социальных выплат тратит миллионы рублей на бумагу

Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края объявил аукцион на поставку 12 тыс. пачек бумаги для ксерокса почти на 3 млн рублей, сообщает издание «В Курсе.ру».

Стартовая стоимость тендера – 2 млн 938,2 тыс. рублей.

Отмечается, что победителя определят 14 июня 2019 года. Подвоз бумаги планируется осуществлять партиями по мере потребности вплоть до конца года.

Центр ранее также закупал бумагу в пачках — на 2,3 млн.

Данные приобретения оплачивает бюджет региона.

Ранее сообщалось, что ядерный центр в России закупит иконы и панно на 2 млн руб.