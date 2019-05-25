Представитель Зеленского оценил вероятность отказа от торговли с Россией
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве страны Андрей Герус оценил возможность отказа Киева от торговли с Россией. Об этом сообщает NewsOne.
По его словам, на настоящий момент власти Украины не могут оборвать экономические отношения с российским государством.
Он добавил, что при принятии экономических решений украинская сторона должна в первую очередь подумать, «не выстрелит ли она себе в ногу».
Герус подчеркнул, что Украина получает выручку от поставок своей продукции в Россию, и это делает ее сильнее. Причем, уточнил представитель главы государства, поставки из России в сферу энергетики особенно велики.
«Мы живем в глобальном мире, и остановить одновременно экономические отношения нереально и невозможно», — заключил Герус.
Ранее представитель Зеленского раскритиковал правительство за непрозрачность решений.