WSJ ответил, покинет ли доллар мировой пьедестал

Враги США имеют шанс бросить вызов американскому доллару, пишет колумнист The Wall Street Journal Сахил Махтани.

Обозреватель задался вопросом, как скоро доллар потеряет статус главной валюты мира. По оценке экспертов, не скоро, уход от доллара может занять десятилетия.

События на валютных рынках за последние 18 месяцев говорят о курсе на дедолларизацию. Причиной этому является использование всевозможных санкций при президентах США Бараке Обаме и Дональде Трампе, пишет автор.

Тем не менее, Вашингтон к 2025 году должен обогнать Эр-Рияд как крупнейшего нефтяного экспортера. В основном это положительный момент для США, но если США будут снижать закупки нефти, а Китай наращивать закупки, то возрастает вероятность того, что экспортеры будут принимать к оплате другие валюты, а не доллар.

Об отказе от доллара заговорили в 1970-е годы, однако до сих пор его по-прежнему используют повсеместно. Между тем, о том, что американский доллар в будущем будет сброшен с пьедестала говорит появление многополярного мира, заключает автор WSJ.