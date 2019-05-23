В Чите по инициативе губернатора Осипова проходит российско-корейский деловой форум

22-24 мая в Чите проходит российско-корейский деловой форум. В нем принимают участие южнокорейские компании, представители организаций, осуществляющих деятельность по поддержке бизнеса – Корпорации развития Забайкальского края, Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций, а также руководители региональных министерств, предприятий края. Модератором форума выступил и.о. заместителя председателя правительства Забайкальского края по инвестиционной деятельности Михаил Чуркин.

Вице-премьер отметил, что форум проводится для развития взаимовыгодного сотрудничества между представителями деловых кругов Забайкальского края и Республики Корея.

«Бизнесмены из Южной Кореи давно и успешно работают с Россией, но до недавнего времени сотрудничество с Забайкальским краем практически не осуществлялось. В регион приехали представители пяти крупных корейских компаний, заинтересовавшиеся нашим потенциалом. Для местного бизнеса эта встреча также имеет большое значение: у многих забайкальских предпринимателей есть интересные проекты, но при этом нет возможности выйти на внешние рынки, привлечь инвестиции. Сегодня для иностранных участников форума российские предприятия подготовили свои презентации, также организована биржа контактов для выстраивания взаимоотношений с международными партнерами», - сказал Михаил Чуркин.

Кроме того, потенциал сельскохозяйственной отрасли региона, природных ресурсов, энергетической и строительной сфер представили руководители профильных министерств.

В программе визита также посещение предприятий региона – племенного завода «Комсомолец», тепличного комплекса «Читинский» и других.

Представители корейской делегации со своей стороны поблагодарили главу Забайкальского края Александра Осипова за приглашение. В частности, заместитель генерального директора торгового отдела генерального консульства Республики Корея во Владивостоке господин Ву Санг Мин отметил, что сегодняшний визит в регион – это первый шаг на пути большого сотрудничества между забайкальскими и корейскими компаниями.