Закон о госязыке опубликовали на Украине

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В официальной прессе Верховной рады опубликовали закон об исключительном использовании украинского языка. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, закон об украинском языке должен вступить в силу через два месяца.

Как отмечается, некоторые положения документа начнут действовать в течении нескольких лет.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко подписал закон об исключительности украинского языка.

По его словам, данный закон якобы объединяет украинский народ.