Закон о госязыке опубликовали на Украине
В официальной прессе Верховной рады опубликовали закон об исключительном использовании украинского языка. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, закон об украинском языке должен вступить в силу через два месяца.
Как отмечается, некоторые положения документа начнут действовать в течении нескольких лет.
Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко подписал закон об исключительности украинского языка.
По его словам, данный закон якобы объединяет украинский народ.