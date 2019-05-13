Трамп верит, что Китай по-прежнему хочет торговой сделки с США

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что китайская сторона все еще заинтересована в торговой сделке с США. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Трамп сделал такие выводы, потому что многие компании начали уходить из КНР.

По мнению президента США, американская сторона находится «в хорошей позиции» в настоящее время, так как получит много денег, «которые придут в страну» благодаря пошлинам».

Ранее Трамп пригрозил КНР «болью» в случае срыва торговой сделки.