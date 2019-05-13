«Роснефть» в I квартале увеличила выручку на 20%, прибыль – на 62%

Компания «Роснефть» в первом квартале 2019 года увеличила выручку в рублевом выражении по сравнению с тем же периодом 2018 года на 20,6% — до 2 трлн 77 млрд руб. В квартальном выражении показатель снизился на 4,1%, что связано с падением цен на нефть и нефтепродукты на внешнем и внутреннем рынке.

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании, в январе-марте составила 131 млрд руб. ($1,9 млрд), увеличившись в годовом выражении на 61,7%. В долларовом выражении рост составил 26,7%. В пересчете на доллары темпы роста прибыли оказались выше, чем у основных мировых конкурентов — ExxonMobil (-49,5%), Shell (+1,7%), Chevron (-27,2%), BP (+18,8%).

«Несмотря на волатильность и снижение среднеквартальных нефтяных цен, уменьшение объемов добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ и соглашение о стабилизации цен на нефтепродукты на внутреннем рынке в I кв. 2019 г. Компания продемонстрировала улучшение финансовых показателей как с точки зрения роста чистой прибыли, так и с точки зрения сохранения высокого уровня свободного денежного потока. Этому способствовали усилия менеджмента, которые прежде всего выразились в контроле над затратами и эффективном отборе инвестиционных проектов», — сказал глава компании Игорь Сечин.

Показатель EBITDA составил 548 млрд руб. ($8,3 млрд), увеличившись на 12,3% по сравнению с IV кварталом прошлого года.

«Свободный денежный поток в I кв. 2019 г. составил 197 млрд руб. (3,0 млрд долл.). Снижение относительно IV кв. 2018 года. связано с изменением динамики оборотного капитала в результате роста цен на конец отчетного периода по сравнению с декабрем 2018 года», — поясняет компания.

Значение показателя чистый долг / EBITDA на конец квартала составило 1,3x, а объем долга снизился на 12%, отмечается в сообщении. «Роснефть» планирует и дальше сокращать долг и торговые обязательства, до конца второго квартала снижение составит не менее чем $2 млрд.

Дивидендная доходность акций «Роснефти» является одним из ключевых факторов инвестиционной привлекательности компании, считает старший аналитик БКС Сергей Суверов. Компания направляет на эти выплаты ровно 50% чистой прибыли по МСФО. «Дивидендная доходность акций «Роснефти» по итогам года может составить порядка 7-8%, при этом аналогичный показатель у «Лукойла» и «Газпрома» ниже — 6-7% и 5-6% соответственно. Но это предварительные цифры», — сказал он. По его словам, компания также имеет наиболее низкую себестоимость добычи среди крупных компаний нефтегазового сектора: «Это также способствует ее высокой инвестиционной привлекательности. Поэтому я полагаю, что акции «Роснефти» на сегодняшний день недооценены примерно на 20-25%, что соответствует их потенциалу роста в среднесрочной перспективе», — полагает эксперт.