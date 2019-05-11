Мозырский НПЗ начал перерабатывать «чистую» нефть

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Мозырский нефтеперабатывающий завод (НПЗ) начал перерабатывать качественную нефть. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственный концерн «Белнефтехим».

Как отмечается, НПЗ также начал повышать производственную нагрузку до оптимальной.

Также появилась информация о том, что полная очистка завода будет завершена к 12 мая. Соответствующее заявление сделал председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что ущерб от «грязной» нефти составляет сотни миллионов долларов.

21 апреля Белоруссия ограничила экспорт нефти из России из-за ее качества, а 30 апреля остановила его полностью. 29 апреля, кондиционная нефть начала поступать на линейную производственную диспетчерскую станцию «Унеча». 5 мая «чистая» нефть из России поступила на белорусский НПЗ в Мозыре.