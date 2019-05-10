Трамп назвал условие отмены пошлин на китайские товары

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что в зависимости от прогресса в переговорах с Китаем США могут отменить пошлины на ряд китайских товаров. Об этом он написал в твиттере.

По его словам, сами переговоры между двумя государствами были откровенными и конструктивными. Трамп подчеркнул, что в дальнейшем переговоры продолжатся.

«Тем временем Соединенные Штаты ввели пошлины в отношении Китая, которые могут быть сняты или не сняты в зависимости от того, что произойдет в отношении будущих переговоров», — отметил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтону не следует торопиться заключать торговое соглашение с КНР.