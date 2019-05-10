Трамп оценил торговые переговоры с Китаем

<img src="//img.gazeta.ru/files3/879/12319879/AP_19079636932150-pic905-895x505-39645.jpg">

Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры с Китаем проходят в благоприятном ключе. Об этом он написал в твиттере.

Однако, добавил американский лидер, Вашингтону не следует торопиться заключать торговое соглашение с КНР.

По его словам, Китай выплачивает США сейчас пошлины в размере 25% на товары и продукты стоимостью $250 млрд., поэтому торопиться не стоит.

Более того, Соединенные Штаты могут ввести еще дополнительные пошлины в размере 25% на продукцию Китая на сумму $325 млрд., подчеркнул Трамп.

Ранее Трамп заявил о намерении увеличить пошлины на ряд китайских товаров. После этого китайские баржи рухнули на 5%.

Недавно Китай заявил, что ответит США на повышение пошлин.