Трамп оценил торговые переговоры с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры с Китаем проходят в благоприятном ключе. Об этом он написал в твиттере.
Однако, добавил американский лидер, Вашингтону не следует торопиться заключать торговое соглашение с КНР.
По его словам, Китай выплачивает США сейчас пошлины в размере 25% на товары и продукты стоимостью $250 млрд., поэтому торопиться не стоит.
Более того, Соединенные Штаты могут ввести еще дополнительные пошлины в размере 25% на продукцию Китая на сумму $325 млрд., подчеркнул Трамп.
Ранее Трамп заявил о намерении увеличить пошлины на ряд китайских товаров. После этого китайские баржи рухнули на 5%.
Недавно Китай заявил, что ответит США на повышение пошлин.