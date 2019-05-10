Китай сделал заявление о контрмерах на повышение пошлин США

<img src="//img.gazeta.ru/files3/217/12171217/RTR3XYEI-pic905-895x505-24927.jpg">

Китай выражает глубоко сожаление из-за повышения США пошлин на импорт продукции из страны с 10 до 25%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерства коммерции КНР.

Отмечается, что Пекин будет вынужден принять ответные меры.

«Китай глубоко сожалеет об этом и будет вынужден принять необходимые контрмеры», — подчеркивается в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что китайские биржи рухнули на 5% после твитов президента США Дональда Трампа о том, что он собирается увеличить пошлины на ряд китайских товаров.