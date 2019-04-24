Запреты на полеты 737 MAX будут стоить Boeing $1 млрд

Запреты на полеты и сокращение производства самолетов Boeing 737 MAX будут стоить компании не менее $1 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на финотчет.

Как пишет газета, Boeing потратит более $1 млрд на различные дополнительные расходы хотя самолеты MAX не летают, а производство лайнеров сократилось.

«Руководство Boeing заявило, что не знает, когда 737 MAX вернется в строй», — уточняет газета.

Ранее сообщалось, что Boeing завершил испытания нового ПО для 737 MAX.

Также СМИ сообщили, что консалтинговые компании активно призывают акционеров компании Boeing принять во внимание репутационный ущерб после двух катастроф в Индонезии и Эфиопии и проголосовать за перестановки в руководстве.