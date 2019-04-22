Украинцам снизили цены на газ

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Украинское правительство согласовало с «Нафтогазом» снижение майских тарифов на бытовой газ, сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу госкомпании.

Отмечается, что снижение цен было согласовано на совещании украинского премьера Владимира Гройсмана и главы «Нафтогаза» Андрея Коболева.

В пресс-службе «Нафтогаза» рассказали, что с 1 мая цена на газ составит 8247 грн за тыс. куб. м., что на 3,54% меньше ранее установленного тарифа.

Ранее Гройсман пообещал отставку главе «Нафтогаза».