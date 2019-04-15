Порошенко назвал последствия возврата Приватбанка Коломойскому
Действующий президент Украины Петр Порошенко рассказал о возможных последствиях, которые последуют после возвращения национализированного Приватбанка его экс-владельцу Игорю Коломойскому. Об этом сообщают «Украинские новости».
По его словам, такое решение нанесет ощутимый удар по сотрудничеству с МВФ.
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«...Задний ход вызовет глубокий кризис в отношениях с МВФ», — отметил Порошенко.
Он также добавил, что считает недопустимой компенсацию Коломойскому в размере $2 млрд.
Ранее сообщалось, что Коломойский потребовал восстановить его в статусе акционера «Приватбанка».
Также бизнесмен пожелал получить от властей Украины $2 млрд, если суд признает национализацию банка незаконной.