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Совет ЕС окончательно одобрил поправки к газовой директиве по морским газопроводам, которые также распространяются на «Северный поток — 2», когда тот начнет работать. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, документ был принят Советом стран ЕС по сельскому хозяйству. Обновленный закон вступит в силу через 20 дней после его публикации в официальном журнале Евросоюза. И в течение девяти месяцев страны ЕС должны будут внести новые правки в национальное законодательство.

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Уточняется, что, согласно закону, новые и действующие морские газопроводы должны будут соответствовать некоторым правилам — например, разделению деятельности по добыче и транспортировке газа.

Ранее сообщалось, что Европарламент одобрил поправки к Газовой директиве.