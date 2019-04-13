Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российское правительство разрабатывает «план Б» на случай введения санкций в отношении российских госбанков и госдолга. Об этом сообщает РИА «Новости».
Данное заявление министр сделал в ходе встречи с международными инвесторами на полях Весенней сессии Международного валютного фонда (МВФ). Он подчеркнул, что цель возможных санкций — создание нестабильности, дестабилизации в России.
«Конечно, все это малоприятно. Конечно, мы подготавливаемся. У нас есть «план Б», — сказал Силуанов.
По его словам, у правительства России и Центрального Банка есть инструменты и возможности, чтобы, полностью обеспечить всем клиентам расчеты, выдачу наличных, как в долларах, так и в национальной валюте.
«Здесь подключится и Центральный банк, и правительство. Поэтому будем реагировать», — добавил Силуанов.