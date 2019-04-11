Макрон оценил перенос Brexit

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Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал договоренность между ЕС и Великобританией по новой отсрочке по Brexit. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, перенос даты Brexit до 31 октября позволил сохранить единство Евросоюза.

Он также добавил, что Британия может отказаться от Brexit либо выйти из ЕС с соглашением или без него.

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Макрон подчеркнул, что Лондон может выйти из состава Евросоюза до 31 мая, чтобы не принимать участием в выборах в Европарламент.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Британии Тереза Мэй отреагировала на отсрочку Brexit.