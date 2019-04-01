Минтруд предложил мотивировать госслужащих словом «молодец» и фото на доске почета
В Минтруде предложили мотивировать работников государственной сферы нематериально. На сайте ведомства представлена методика такой мотивации.
Как отмечается, это подход поможет повысить вовлеченность госслужащих в работу.
Согласно представленному документу, для служащих нужно создать оптимальные организационно-технические и психофизиологические условия. Так, руководителям предлагается организовать для сотрудников ежедневные пятиминутные «физкультурные паузы» и говорить им «спасибо» и «молодец». Кроме того, служащих можно награждать грамотами, ценными подаркам и сувенирами и размещать их фотографии на доске почета.
В документе подчеркивается, что руководителям следует предоставлять работникам возможности для самореализации.
Ранее сообщалось, что в Минтруде предложили доплачивать за стресс на работе.