Минтруд предложил мотивировать госслужащих словом «молодец» и фото на доске почета

В Минтруде предложили мотивировать работников государственной сферы нематериально. На сайте ведомства представлена методика такой мотивации.

Как отмечается, это подход поможет повысить вовлеченность госслужащих в работу.

Согласно представленному документу, для служащих нужно создать оптимальные организационно-технические и психофизиологические условия. Так, руководителям предлагается организовать для сотрудников ежедневные пятиминутные «физкультурные паузы» и говорить им «спасибо» и «молодец». Кроме того, служащих можно награждать грамотами, ценными подаркам и сувенирами и размещать их фотографии на доске почета.

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В документе подчеркивается, что руководителям следует предоставлять работникам возможности для самореализации.

Ранее сообщалось, что в Минтруде предложили доплачивать за стресс на работе.