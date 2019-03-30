Стали известны самые стабильные сферы для работы в России

ВНИИ труда Минтруда России назвало самые стабильные сферы для работы, передает RT.

В список попали промышленность,торговля, строительство, гостиничный бизнес и сфера общепита. Также в число стабильных вошли работы в социальной сфере — в здравоохранении и образовании.

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Кроме того, стабильной названа сфера IT-технологий.

Менее уверенно себя чувствуют работники, занятые в сельском хозяйстве, рыболовстве и сфере ЖКХ, рассказали в институте.

Нестабильной также назвали сферу администрирования и документооборота, банковскую сферы и страхование: появляется много технологий, которые заменяют рутинные процессы.