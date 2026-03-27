В НАТО изъявили желание углубить диалог с двумя постсоветскими странами

Рютте заявил о готовности НАТО углублять диалог с Арменией и Азербайджаном

НАТО готово углублять диалог и сотрудничество с Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, доклад которого за 2025 год опубликован на сайте организации.

Как отметил руководитель военного блока, в прошлом году НАТО приветствовало существенный прогресс в достижении мира между Баку и Ереваном.

«[Североатлантический альянс] готов углубить диалог и сотрудничество с обеими странами», — подчеркнул Рютте.

По словам генерального секретаря, Южный Кавказ важен для обеспечения безопасности НАТО. Рютте пояснил, что это связано с «ощущением влияния» на регион продолжающегося конфликта на Украине.

В декабре прошлого года Азербайджан и НАТО подписали протокол о взаимопонимании по проведению военных учений. Комментируя ситуацию, генерал-майор Вооруженных сил Азербайджана Вюгар Аливердиев сообщил, что республика в сотрудничестве с мобильной учебной группой Североатлантического альянса регулярно проводит тренинги по стандартам военного блока, оперативному планированию и командно-штабным процедурам.

Ранее премьер-министр Армении оценил важность партнерства с НАТО.