Москвичей предупредили о дожде и потеплении до +16 градусов

Синоптик Ильин: на Москву и Подмосковье обрушатся дождь и резкое потепление

В столичный регион направляется тёплый атмосферный фронт с юга, который принесёт с собой дожди и резкое повышение температуры воздуха до +15 градусов. Об этом RT рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Дождь начнётся сегодня во второй половине дня, но не очень сильный – основные осадки пройдут южнее Москвы и Московской области. Также осадки ожидаются завтра, 28 марта, в первой половине дня, при этом будет облачно, сообщил синоптик.

Предстоящей ночью температура воздуха будет колебаться от 0 до +2 градусов, а днём в субботу воздух прогреется до +13…+15 градусов.

В воскресенье, 29 марта, осадков уже не будет. Днём ожидается +1…+3 градуса, днём – от +14 до +16 градусов, заключил Ильин.

Ранее синоптик рассказал, что перед Пасхой в Москву может вернуться снег.