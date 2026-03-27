Экс-участник группы «А'Студио» задержан за пьяное вождение

Исполнителя Тамерлана Садвакасова задержали сотрудники ГАИ
Экс-участника группы «А'Студио» Тамерлана Садвакасова задержали по подозрению в пьяном вождении. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Сотрудники ГАИ остановили исполнителя в 5 утра на Волоколамском шоссе за нарушение ПДД. От медицинского освидетельствования Садвакасов отказался, после чего доставили в отдел. В отношении артиста составили административный протокол.

Тамерлан — гитарист и солист, сын гитариста группы Баглана Садвакасова, которого не стало в ДТП в 2006 году. Садвакасов-младший несколько лет состоял в группе, после чего начал сольную карьеру, выпустив несколько релизов.

В начале марта официальный представитель американской певицы Бритни Спирс Кейд Хадсон высказался о недавнем инциденте с пьяной ездой, в котором оказалась замешана артистка. Менеджер 44-летней певицы заверил, что ее сыновья собираются проводить с ней больше времени, а близкие займутся реабилитацией.

Ранее Джастин Тимберлейк подал в суд на деревню, где полиция засняла его пьяным.

 
