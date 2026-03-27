Стало известно о многомиллиардных потерях США из-за ударов по Ирану

WSJ: после начала ударов по Ирану США потеряли технику на $2,9 млрд

В противостоянии с Ираном американские военные понесли значительные потери в технике, исчисляемые миллиардами долларов. По данным The Wall Street Journal, ущерб охватывает широкий спектр вооружений — от истребителей и беспилотников до авианосцев и систем ПРО, причем часть техники была уничтожена не в бою, а в результате дружественного огня и аварий.

По оценке бывшей сотрудницы бюджетного отдела Пентагона Элейн Маккаскер, общая стоимость поврежденной и уничтоженной американской техники на данный момент составляет около $2,9 млрд.

Согласно имеющимся сведениям, с 28 февраля уничтожено около 16 американских военных летательных аппаратов, включая новейшие. Среди потерь — истребители F-35 Lightning II, F-16 Fighting Falcon, а также три самолета F-15E Strike Eagle, сбитые по ошибке в Кувейте собственными силами ПРО. Каждый из таких самолетов оценивается примерно в $90 млн.

Значительные потери понес беспилотный флот: около дюжины MQ-9 Reaper, используемых для разведки и точных ударов, были уничтожены в результате перехватов или ударов по базам.

Серьезный урон нанесен и военно-морским силам: авианосец USS Gerald R. Ford получил повреждения из-за инцидента на борту во время развертывания.

Кроме того, иранские удары пришлись на критически важные системы обнаружения: в Иордании поражен радар AN/TPY-2, входящий в состав комплекса THAAD, а на авиабазе Аль-Удейд в Катаре повреждена мощная РЛС раннего предупреждения AN/FPS-132.

Атакам подверглась и военная инфраструктура США в регионе: ракетные удары были нанесены Ираном по авиабазе Али Аль-Салем, международному аэропорту Кувейта и другим объектам в странах Персидского залива, что подорвало возможность Пентагона эффективно использовать свои силы в регионе в целом.

