В США заявили о заинтересованности страны в белорусских удобрениях

Спецпосланник Трампа Коул: США видят выгоду в транзите белорусских удобрений
Специальный посланник президента США по Белоруссии Джон Коул в интервью литовскому национальному радио LRT назвал выгодным для Соединенных Штатов возобновление транзита через Литву белорусских удобрений.

«Мы об этом говорили с государственным секретарем по сельскому хозяйству Брук Роллинс. По ее словам, для Штатов было бы очень выгодно получать удобрения из Белоруссии», — сказал он.

Коул обрисовал их возможный путь на рынок Запада. Он отметил, что белорусские калийные удобрения должны следовать через Литву. Так перед ними открывается Европа. Далее они могут следовать до самих США.

26 марта США решили отменить санкции в отношении Министерства финансов Белоруссии и двух банков республики, а также компании «Беларуськалий». По информации министерства, из-под ограничительных мер выводятся Белинвестбанк и Банк развития Белоруссии.

Ранее экономист объяснил, почему США снимают санкции с предприятий Белоруссии.

 
