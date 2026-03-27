В РФ собираются увеличить пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран

Правительство России планирует с 1 мая текущего года увеличить пошлины на крепкий алкоголь, ввозимый из недружественных стран, с €3 до €5 за литр. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на алкогольном рынке.

В материале говорится, что власти рассчитывают таким образом выполнить две задачи — пополнить бюджет и предотвратить дальнейшее падение спроса на отечественные коньяки и виски.

По мнению президента гильдии «Алкопро» Андрея Московского, повышение размера пошлин является серьезным шагом. Он выразил уверенность, что реализация инициативы приведет к существенному росту цен на зарубежный крепкий алкоголь и падению продаж популярных марок. Доля импортного алкоголя в нижнем и среднем ценовых сегментах может снизиться, так как рост издержек частично придется переложить на пользователя, предупредил руководитель направления крепкого алкоголя виноторговой компании Fort Руслан Брагин.

Ожидается, что увеличение стоимости напитков станет особенно заметным во второй половине года. К тому моменту продавцы исчерпают запасы алкоголя, ввезенного до нововведений.

Как считает коммерческий директор Stellar Group Александр Гревцов, увеличение пошлины до €5 за литр не сильно скажется на общем объеме продаж зарубежного алкоголя. В то же время специалист отметил, что инициатива правительства будет способствовать пополнению бюджета России и поддержке отечественных производителей.

Ранее были названы российские города, в которых пьют меньше всего водки.

 
