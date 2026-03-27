Назван топ мировых столиц по количеству краж у туристов

Париж, Рим и Барселона вошли в тройку лидеров по количеству краж у туристов. Об этом говорится в международном исследовании, основанном на 13 тыс. отзывов Google, в которых упоминаются случаи краж в разных городах мира. Об этом сообщает испанский портал El Caso.

По количеству упоминаний лидирует Париж. На него приходится 16,5% случаев, на втором месте Рим — в нем, судя по отзывам, случилось 10,7% ограблений, Барселона стоит на третьем месте — 5,3% упоминаний, связанных с преступностью. .

В публикации отмечается, что Барселона укрепляет свои позиции в качестве одного из мировых центров краж среди туристов.

В исследовании были проанализированы отзывы, опубликованные в период с октября 2024 года по ноябрь 2025 года. В сообщениях туристов обращали внимание на такие ключевые слова, как «карманная кража», «кража» и «мошенничество».

