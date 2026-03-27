ФСБ задержала руководителя спорторганизации за переводы денег экстремистам

ФСБ: в Астрахани глава спорторганизации признался в финансировании экстремистов
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Сотрудники ФСБ по Астраханской области задержали мужчину, которого подозревают в финансировании деятельности экстремистской организации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

По данным УФСБ, речь идет о 48-летнем руководителе спортивной организации. В ведомстве уточнили, что он является сторонником запрещенной в России экстремистской организации и совершил шесть денежных переводов через интернет со своего расчетного счета на банковские счета этой некоммерческой структуры, открытые в иностранном банке.

Следственное подразделение регионального УФСБ возбудило в отношении него уголовное дело по части 1 статьи 282.3 УК РФ (предоставление средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности экстремистской организации).

В ведомстве добавили, что подозреваемый признал вину. Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

До этого за подобное преступление в Санкт-Петербурге ФСБ задержала молодого человека и девушку. По информации силовиков, оба задержанных перечисляли деньги на счета, связанные с организацией ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России).

Ранее жительнице Самарской области дали 14 лет по нескольким статьям о терроризме.

 
