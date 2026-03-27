Мужчина украл инвалидную коляску, чтобы доставить пьяного друга домой, и угодил под суд

В Польше мужчине грозит пять лет тюрьмы за кражу инвалидной коляски

Поляк украл инвалидную коляску, чтобы доставить домой пьяного друга, и попал под суд, сообщает издание Boop.

Ночью 10 марта мужчина украл инвалидную коляску стоимостью 1700 злотых (37 тыс. рублей), оставленную у подъезда многоквартирного дома в Добре. Примечательно, что вор погрузил ее на свой велосипед и скрылся. Владелец быстро заметил пропажу и сообщил в полицию.

Детективы опросили свидетелей, изучили камеры видеонаблюдения и установили подозреваемого, 47-летнего местного жителя, а затем вернули коляску хозяину.

На допросе задержанный пытался объясниться, заявив, что его друг был слишком пьян, чтобы идти самостоятельно, и он решил помочь ему. Почему поляк не отвез приятеля домой на своем велосипеде или не вызвал такси, не уточняется.

Теперь мужчина предстанет перед судом за кражу и нарушение судебного запрета на управление любыми двухколесными средствами. Ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

Ранее вор украл дорогой компьютер, но разбил его, покидая место преступления.