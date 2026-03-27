Мужчина украл инвалидную коляску, чтобы доставить пьяного друга домой, и угодил под суд

В Польше мужчине грозит пять лет тюрьмы за кражу инвалидной коляски
Поляк украл инвалидную коляску, чтобы доставить домой пьяного друга, и попал под суд, сообщает издание Boop.

Ночью 10 марта мужчина украл инвалидную коляску стоимостью 1700 злотых (37 тыс. рублей), оставленную у подъезда многоквартирного дома в Добре. Примечательно, что вор погрузил ее на свой велосипед и скрылся. Владелец быстро заметил пропажу и сообщил в полицию.

Детективы опросили свидетелей, изучили камеры видеонаблюдения и установили подозреваемого, 47-летнего местного жителя, а затем вернули коляску хозяину.

На допросе задержанный пытался объясниться, заявив, что его друг был слишком пьян, чтобы идти самостоятельно, и он решил помочь ему. Почему поляк не отвез приятеля домой на своем велосипеде или не вызвал такси, не уточняется.

Теперь мужчина предстанет перед судом за кражу и нарушение судебного запрета на управление любыми двухколесными средствами. Ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

Ранее вор украл дорогой компьютер, но разбил его, покидая место преступления.

 
Теперь вы знаете
Смертельные трансжиры и канцерогены: 4 мифа о вреде пальмового масла, о которых уже пора забыть
