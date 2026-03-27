Мужчина украл инвалидную коляску, чтобы доставить пьяного друга домой, и угодил под суд

Поляк украл инвалидную коляску, чтобы доставить домой пьяного друга, и попал под суд, сообщает издание Boop.
Ночью 10 марта мужчина украл инвалидную коляску стоимостью 1700 злотых (37 тыс. рублей), оставленную у подъезда многоквартирного дома в Добре. Примечательно, что вор погрузил ее на свой велосипед и скрылся. Владелец быстро заметил пропажу и сообщил в полицию.
Детективы опросили свидетелей, изучили камеры видеонаблюдения и установили подозреваемого, 47-летнего местного жителя, а затем вернули коляску хозяину.
На допросе задержанный пытался объясниться, заявив, что его друг был слишком пьян, чтобы идти самостоятельно, и он решил помочь ему. Почему поляк не отвез приятеля домой на своем велосипеде или не вызвал такси, не уточняется.
Теперь мужчина предстанет перед судом за кражу и нарушение судебного запрета на управление любыми двухколесными средствами. Ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы.
Ранее вор украл дорогой компьютер, но разбил его, покидая место преступления.