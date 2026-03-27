Бурунов будет искать спасения у Шепса

Актер Бурунов впервые сыграет в фильме франшизы «Елки»
В новогодней франшизе «Елки» впервые сыграют актер Сергей Бурунов, актриса Валентина Ляпина, а также победитель шоу «Битва экстрасенсов» Александр Шепс. Детали 13-й части киносерии раскрыли ТАСС в пресс-службе дистрибьюторской компании «НМГ кинопрокат».

В одной из новелл Бурунов сыграет своенравного бизнесмена Игоря, который накануне Нового года оказывается в центре необычных событий. По сюжету, гадалка накладывает на героя проклятие, избавиться от которого он сможет только воссоединившись с дочерью (Ляпина). Спасения он будет искать у Шепса.

По словам самого Бурунова, сценарий нового фильма впечатлил его диапазоном и историей.

«Как сказал режиссер Жора Крыжовников, «от Гайдая к открытой буре». Мой герой проходит настоящую трансформацию. Он думал, что вся жизнь — в достатке, в удовольствиях, но вселенная распоряжается по-своему и подводит его к очень серьезному осознанию», — размышляет артист.

Валентина Ляпина добавила, что выросла на этой новогодней франшизе и ходила на «Елки» с семьей в канун Нового года. Кроме того, она давно хотела поработать с Жорой Крыжовниковым и теперь считает, что сбылась мечта ее детства.

В начале марта Сергей Бурунов рассказал в интервью Надежде Стрелец о сложных отношениях с детьми своей возлюбленной Екатерины Леви.

