Хоккейный агент: у Овечкина есть стимулы и интерес двигаться дальше

Агент Дементьев: у Овечкина есть стимулы и интерес двигаться дальше

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев отреагировал на хет-трик игрока «Вашингтона» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Юты», заявив, что у него есть стимулы и интерес двигаться дальше, передает «Чемпионат».

«Александр Овечкин – большой молодец, поздравляю его с очередным хет-триком в НХЛ. Человек не останавливается, значит, у него есть стимулы и интерес двигаться дальше», — сказал Дементьев.

22 марта Овечкин забросил 1000-ю шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Колорадо Эвеланш». Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 1000 голов за карьеру с учетом плей-офф. Ранее это удавалось только канадцу Уэйну Гретцки, в чьем активе 1016 шайб.

В апреле 2025 года российский спортсмен побил рекорд Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Вегасом». Игра состоится 29 марта.

