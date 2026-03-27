Роднина: Валиева — не просто «попрыгунчик», у нее есть катание

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поддержала решение Камилы Валиевой вернуться в спорт, передает «Советский спорт».

«Здорово, что Камила решила вернуться. Следующий сезон и официальные старты дадут ответ, насколько сильно сказались годы вне соревновательного льда на ее форме. Валиева — не просто «попрыгунчик», у нее есть катание», — сказала Роднина.

21 марта Валиева представила короткую программу на Кубке Первого канала. Она пошла на четверной тулуп (исполнение четверных прыжков в короткой программе разрешает регламент турнира), но упала и набрала за свой прокат 70,00 балла.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении запрещенного препарата триметазидина и дисквалифицировал спортсменку, лишив ее всех наград, завоеванных за это время. 25 декабря 2025 года завершился четырехлетний срок отстранения фигуристки. После возобновления карьеры спортсменка тренируется в группе Светланы Соколовской , до скандала с допингом она работала в группе Этери Тутберидзе.

