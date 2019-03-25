Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind

Сертификат эксплуатанта российской авиакомпании «Северный ветер» (Nordwind ) в части выполнения полетов ограничила Росавиация. Об этом говорится в сообщении агентства.

Ограничение не связано с финансово-экономическим состоянием компании и направлено на повышение уровня безопасности полетов.

Решение принято комиссией по результатам внеплановой проверки в феврале 2019 года. В результате проверочных мероприятий выявлено несоответствие в прохождении обучения по программе подготовки пилотов авиакомпании для допуска к полетам по правилам ETOPS, случаи выполнения полетов на воздушных судах не прошедших техническое обслуживание, а также отсутствие необходимого количества технического персонала в авиакомпании.