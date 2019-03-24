Министр заявил о хищении $30 млрд со счетов Венесуэлы по указке США

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Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что с зарубежных счетов страны за два месяца похитили более $30 млрд по указанию властей США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на венесуэльское государственное телевидение.

Данное заявление министр сделал во время пресс-конференции в Каракасе.

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«За последние два месяца было похищено более $30 млрд», — сказал Родригес.

По его утверждению, вывоз активов Венесуэлы в ряде зарубежных банков осуществляется по приказу администрации президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что США ввели новые санкции против Венесуэлы.