Медведев потребовал от Орешкина назвать виновных в срыве сроков инвеспрограмм

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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал от главы Минэкономразвития Максима Орешкина представить список заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти, ответственных за срыв сроков по федеральной адресной инвестпрограмме (ФАИП). Об этом сообщается на сайте правительства.

Медведев также поручил до 29 марта назвать причину задержки сроков объектов капитального строительства, а также уточнить, когда поставленные задачи будут выполнены.

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Он также поручил Минэкономразвитию и Минфину до 15 мая представить предложения по изменениям в законодательстве, которые помогут упросить реализацию ФАИП.

Ранее сообщалось, что Медведев поручил главам регионов организовать выполнение нацпроектов.