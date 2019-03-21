В ЕП назвали невозможной отсрочку по Brexit после 23 мая

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Координатор Европарламента по Brexit Ги Верхофстадт заявил, что ЕП считает невозможной отсрочку по Brexit после 23 мая. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Великобритания может получить только краткую отсрочку до 23 мая.

Он также добавил, что это связано с предстоящими выборами в Европарламент нового созыва.

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Верхофстадт подчеркнул, что отложить выход Британии из Еврсоюза на период после 23 мая невозможно.

Ранее СМИ сообщили, что ЕС может провести экстренный саммит по Brexit.