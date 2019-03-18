Путин прибыл в Севастополь на открытие ТЭС
Президент России Владимир Путин прибыл на официальную церемонию открытия Балаклавской тепловой электростанции (ТЭС), сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
Российский лидер дал старт работе Балаклавской ТЭС, а также Таврической ТЭС на полную мощность.
Помимо Путина на церемонии запуска электростанции присутствуют вице-премьер Дмитрий Козак, министр энергетики Александр Новак, генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов, а также глава Крыма Сергей Аксенов.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, как Путин отметит годовщину присоединения Крыма.