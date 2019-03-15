Минтранс установит минимальные размеры бесплатной ручной клади

Министерство транспорта России намерено установить для авиакомпаний минимальные габариты ручной клади, разрешенной для бесплатного провоза, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Предполагается, что для воздушных судов вместимостью свыше 98 пассажирских кресел будут установлены минимальные габариты бесплатной ручной клади 115 сантиметров по сумме трех измерений.

Реклама

В Минтрансе отметили, что такие нормы соответствуют международной практике и рекомендациям международной ассоциации воздушного транспорта, в которой состоит большинство российских перевозчиков.

Ранее сообщалось, что в багаже американского дипломата в Шереметьево нашли мину.