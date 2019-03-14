ЦБ отозвал лицензию у «Банка развития технологий и сбережений»

Центральный банк (ЦБ) России в четверг, 14 марта, отозвал лицензию у тольяттинского «Банка развития технологий и сбережений». Приказ об отзыве лицензии был опубликован на сайте регулятора.

Отмечается, что по величине активов банк на 1 марта 2019 года занимал 322-ую строчку в российской банковской системе.

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Согласно приказу, причиной отзыва лицензии стали неисполнение законодательства в сфере регулирования банковской деятельности и нормативных актов ЦБ.

«Возникшие трудности в реализации указанных проектов привели к формированию на балансе кредитной организации значительного объема проблемных активов: более 60% кредитного портфеля сформировано проблемной и безнадежной ссудной задолженностью», — говорится в документе.

В документе подчеркивается, что оценка кредитного риска выявила снижение капитала банка в размере около 40%, в связи с чем были приняты меры по избежанию банкротства.

Ранее сообщалось, что ЦБ отозвал лицензию у Роскомснаббанка.