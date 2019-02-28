Киев подписал протокол с Москвой о вылове рыбы в Азовском море

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Государственное агентство рыбного хозяйства Украины заявило о подписании со своей стороны протокола о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, протокол был подписан по дипломатическим каналам.

Как отмечается, в настоящее время документ направлен российской стороне.

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При этом протокол, в частности, распределяет квоты на вылов бычка в Азовском море.

Ранее в МИД Украины призвали продолжить консультации с Россией по рыболовству.