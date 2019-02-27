Путин определил сроки, когда поручения по пособиям и поддержке семей должны быть исполнены

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Российский президент Владимир Путин распорядился по поводу сроков исполнения поручений по допмерам поддержки в социальной сфере. Список поручений размещен на сайте Кремля.

Согласно размещенному документу, до 25 марта правительство должно изменить законы для того, чтобы с 1 июля этого года увеличить размеры выплат для детей-инвалидов до 10 тыс. руб. в месяц, а также предоставить семьям, в которых трое и более детей, право использовать 450 тыс. для того, чтобы погасить ипотеку.

Ранее Путин поручил распространить льготную ставку в 6% на весь срок ипотеки.