Трамп рассказал о торговых переговорах с Китаем

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Президент США Дональд Трамп рассказал о ходе торговых переговоров с Китаем. Об этом он написал в твиттере.

По его словам, были проведены важные встречи и телефонные звонки с участием его сотрудников.

«Большой прогресс был достигнут по такому количеству разных вопросов!», — отметил Трамп.

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Он также заявил, что США обладают «фантастическим» потенциалом для будущего роста.

Ранее газета The New York Times сообщила со ссылкой на анонимного источника, что торговые переговоры на высоком уровне между американской и китайской сторонами завершились в Пекине без значительного прогресса.