По делу Арашуковых задержан замглавы «Газпром межрегионгаз Махачкала»

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По делу Арашаковых задержан заместитель генерального директора »Газпром межрегионгаз Махачкала» Даниялбек Багаутдинов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Дагестана.

Как отмечается, у него на работе и дома были произведены обыски. Также обыск прошел у начальника отдела метрологии.

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«Возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество»)», — рассказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что эти мероприятия являются продолжением дела Арашуковых.

Ранее сообщалось, что появились подробности расследования дела Арашуковых.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве.

Также в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора Рауль Арашуков. Он подозревается в хищениях газа у ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей, а также создании организованного преступного сообщества.