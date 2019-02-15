По делу Арашуковых задержан замглавы «Газпром межрегионгаз Махачкала»
По делу Арашаковых задержан заместитель генерального директора »Газпром межрегионгаз Махачкала» Даниялбек Багаутдинов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Дагестана.
Как отмечается, у него на работе и дома были произведены обыски. Также обыск прошел у начальника отдела метрологии.
«Возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество»)», — рассказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что эти мероприятия являются продолжением дела Арашуковых.
Ранее сообщалось, что появились подробности расследования дела Арашуковых.
Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве.
Также в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора Рауль Арашуков. Он подозревается в хищениях газа у ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей, а также создании организованного преступного сообщества.