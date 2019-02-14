В Госдуме назвали количество самозанятых в России

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров рассказал, сколько граждан России зарегистрировано самозанятых, передает корреспондент «Газеты.Ru»

Об этом он заявил в рамках дискуссии на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

По его словам, в стране 26 тыс. граждан находятся в статусе самозанятых.

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Макаров напомнил, что пока проект по введению налога на профессиональный доход реализуется в четырех субъектах: Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. Предполагается, что за 6 лет налоговым режимом воспользуются 3,2 млн человек.

Ранее сообщалось, что мораторий на штрафы для самозанятых может быть продлен.