Reuters: венесуэльская PDVSA намерена исключить из управления ее «дочки» американцев

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Венесуэльская нефтяная государственная компания PDVSA предпринимает шаги для того, чтобы исключить американских представителей из совета директоров ее дочерней компании Citgo Petroleum Corp, расположенной в США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным агентства, планируется вывести из управления по крайней мере двух американских руководителей.

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Как отмечается, подобные действия предпринимаются на фоне того, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо планирует сформировать свой совет директоров в госкомпании и использовать полученные доходы для финансирования свержения действующего президента страны Николаса Мадуро.

Ранее сообщалось, что минфин США назначил дату прекращения покупок венесуэльской нефти.