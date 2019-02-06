Депутат из Екатеринбурга предложила отменить бесплатное питание в школах

Депутат городской думы Екатеринбурга Елена Дерягина заявила, что бесплатное питание для учащихся начальных классов нужно отменить. Об этом сообщает «Уралинформбюро».

Такое предложение Дерягина сделала на заседании комиссии по развитию образования. По ее мнению, субсидии из областного бюджета на оплату обедов должны быть адресными — только для инвалидов, сирот, а также детей из многодетных и малоимущих семей.

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Отмена всеобщих бесплатных обедов позволит больше средств тратить на питание незащищенных слоев населения, уверена депутат.

Она отметила, что, по ее наблюдениям, многие школьники не съедают свои порции. При этом обычные родители в состоянии сами оплачивать питание детей.

По мнению депутата, отказ от финансирования школьных обедов позволит также решить вопросы нехватки денег на строительство новых школ и перехода на учебу в одну смену.

Ранее сообщалось, что СК начал проверку после жалобы школьников Кузбасса на плохую еду.