Порошенко продлил запрет на продажу украинских земель

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Украинский президент Петр Порошенко подписал закон, который предусматривает продление моратория на продажу сельхозземель Украины до 1 января 2020 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт президента.

«Возвращен с подписью от президента», — говорится на сайте парламента.

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Закон о моратории на продажу сельхозземель Украины действует 14 лет. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что украинские власти снимут данное ограничение в рамках земельной реформы.

В начале прошлого года Порошенко рассказал о главных реформах для Украины в 2018 году. В их числе была земельная реформа страны.