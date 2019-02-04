СМИ: на Урале депутата обвиняют в пьяном дебоше в морге

В Свердловской области депутата думы города Арамиль обвинили в пьяном дебоше, который он устроил в местной больнице, сообщает URA.ru.

По словам директора ритуальной компании, конфликт произошел из-за покойника — поскольку ритуальная контора числится на жене депутат, последний, по его словам, заявил, что все покойники в больнице его, у него договор, и напал на агента.

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Отмечается, что пострадавший обратился с заявлением в полицию.

Как отмечает СМИ, сам депутат отказался говорить на данную тему, пообещав засудить клеветников.

В территориальном отдел полиции сообщили, что собранные материалы готовятся передать по подследственности в Следственный комитет.

Ранее сообщалось, что чиновницу мэрии Саратова задержали за превышение полномочий.