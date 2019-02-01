В Киеве оценили ущерб из-за инцидента в Керченском проливе

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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что украинской морской отрасли был нанесен ущерб в $360 млн из-за ситуации в Азовском море. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время судовладельцы начали переориентировать свои грузы в черноморские порты, чтобы избежать убытков.

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Он также добавил, что после событий в Керченском проливе судовладельцы «неохотно предоставляют во фрахт свои суда».

Ранее сообщалось, что в ПАСЕ утвердили резолюцию по Керченскому проливу.

25 ноября 2018 года украинские военные суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вошли со стороны Черного моря в российские территориальные воды у берегов Крыма. В ФСБ России заявили, что украинские корабли опасно маневрировали и не подчинялись требованиям. По словам представителей Украины, российские пограничные катера осуществили «откровенно агрессивные действия».