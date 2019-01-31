«Ъ»: транспортники и ретейлеры предупредили о возможных перебоях с продуктами в Москве

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Транспортники, розничные сети и производители предупредили мэра Москвы Сергея Собянина, что из-за ужесточения правил движения грузовиков по столице в регионе могут подорожать продукты. Также могут начаться перебои с их поставками, пишет газета «Коммерсантъ».

В издании рассказали, что ознакомились с письмом, которое мэру направили представители союзов транспортно-логистических, производственных и торговых компаний. Составители письма напомнили, что 14 января 2019 года вступило в силу постановление правительства Москвы, которое не только усложняет процедуру подачи заявки на получение разрешений, но также запрещает оформление разовых пропусков для грузовиков сроком на пять дней чаще двух раз в месяц.

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«К тому же, говорится в письме, срок рассмотрения заявки на разовый пропуск увеличился с трех до восьми часов», — отметили в издании.

Представители союзов заключили, что изменение правил движения грузовиков приведет к росту затрат на доставку продуктов и грозит перебоями с их поставкой.

Ранее сообщалось, что потребительская корзина россиян может подорожать на 30%.